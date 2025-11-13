Турците тренират усилено статични положения преди България

Tурският национален отбор продължава подготовката си с тренировки в лагера и тренировъчните съоръжения на базата "Хасан Доган" в Рива. След подготвителна тренировка във фитнес-центъра, всички играчи от предварителния състав участваха пълноценно в тренировката, пишат турските медии. След това играчите бяха разделени на две групи, като едната група работеше върху офанзивни вариации, а другата върху защитни ситуации. Монтела обърна особено внимание на статичните положения и няколко пъти караше футболистите си да повтарят изпълнението на различни модули. Последната тренировка се състоеше от тактически игри.

Сайтът trhaber.com отбелязва, че Монтела се е фокусирал върху система, която би му позволила да играе балансирано и в двете посоки срещу България. Също така безотговорно пилеене на сили няма да се допуска, а италианският специалист би искал тимът му да пристигне в Севиля за последния двубой максимално свеж. Турция имаше сблъсък с реалността през септември, когато Испания ги победи с 6:0 като гост.

От своя страна milatgazetesi.com вече прогнозира и вероятен състав за двубоя с България и той изглежда така: Угурджан Чакър, Мерт Мюлдюр, Мерих Демирал, Абдюлкерим Бардакчъ, Мустафа Ескихеллач, Исмаил Юксек, Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Керем Актюркоглу, Кенан Йълдъз, Баръш Алпер Йълмаз.

На тренировката на турския национален отбор днес присъстваха и президентът на Турската федерация по футбол (ТФФ) Ибрахим Хаджъосманоглу, вицепрезидентът Фуат Гьокташ и членовете на Управителния съвет Мурат Шахин и Бурак Аккан. Турският национален отбор ще продължи подготовката си за мача с България с тренировка утре в Рива от 16:30 часа.