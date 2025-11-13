Манчини ще е треньор в Катар

Бившият селекционер на националните отбори на Италия и Саудитска Арабия Роберто Манчини подписа договор за 2 години и половина с катарския отбор "Ал Сад", съобщиха официално от клуба.

60-годишният специалист беше без работа, след като напусна поста на селекционер на Саудитска Арабия. Манчини е водил още "Интер" в два периода, както и "Фиорентина" и "Лацио" в Италия, както и английския "Манчестър Сити", турския "Галатасарай" и руския "Зенит" (Санкт Петербург). Начело на тима на Италия Манчини стана европейски шампион през 2021 година, като във финала бе победен домакина Англия на "Уембли" след изпълнение на дузпи.

Катарският "Ал Сад" от Доха е най-титулуваният клуб в страната, като 18 пъти печели шампионската титла, както и последните два сезона.