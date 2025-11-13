Над 25 000 гледат тренировка на Аржентина в Елче заради Меси (Снимки)

Над 25 хиляди фенове изпълниха трибуните на стадиона на "Елче" в едноименния град „Мартинес Валеро" в Испания, за да наблюдават днешната тренировка на националния отборна Аржентина и суперзвездата Лионел Меси.

Световните шампиони се подготвят за утрешното си гостуване на Ангола в демонстративен мач по повод честването на 50-годишнината от обявяване на независимостта на африканската държава от Португалия.

Хората започнаха да се стичат в околностите на „Мартинес Валеро" още от сутринта, за да видят Меси и съотборниците му, а за старта на заниманието стадионът, който е с капацитет малко над 31 хиляди, беше почти пълен.

Легендарният бивш футболист на "Барселона" беше посрещнат с овации, а зрителите скандираха името му. Той получи като подарък екип на "Елче", а от клуба се бяха подготвили за тренировката на Аржентина, персонализирайки една от съблекалните.