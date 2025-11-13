ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/sport/article/21709309 www.24chasa.bg

"Реал" (М) иска трансферен провал на "Ливърпул"

1528
Вирц още не може да покаже нищо от качествата си на "Анфийлд". СНИМКА: РОЙТЕРС

"Реал" (Мадрид) проявява интерес към атакуващия халф на "Ливърпул" Флориан Вирц, пишат британските медии.

Треньорът на испанците Чаби Алонсо познава отлично качествата на Вирц от съвместната им работа в "Байер". (Реал) обмисля да предложи на шампиона на Англия размяна, включваща германския халф за бразилския национал Родриго.

Родриго не получава достатъчно игрово време в стартовия състав на тима от Мадрид и в резултат на това ръководството е готово да преговаря за негов трансфер.

Вирц пък е бледа сянка на себе си, откакто премина в Англия. Германският национал няма нито един гол за "Ливърпул", откакто през лятото заигра за "червените".

Вирц още не може да покаже нищо от качествата си на "Анфийлд". СНИМКА: РОЙТЕРС

