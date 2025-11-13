"Реал" (М) иска трансферен провал на "Ливърпул"

"Реал" (Мадрид) проявява интерес към атакуващия халф на "Ливърпул" Флориан Вирц, пишат британските медии.
Треньорът на испанците Чаби Алонсо познава отлично качествата на Вирц от съвместната им работа в "Байер". (Реал) обмисля да предложи на шампиона на Англия размяна, включваща германския халф за бразилския национал Родриго.
Родриго не получава достатъчно игрово време в стартовия състав на тима от Мадрид и в резултат на това ръководството е готово да преговаря за негов трансфер.
Вирц пък е бледа сянка на себе си, откакто премина в Англия. Германският национал няма нито един гол за "Ливърпул", откакто през лятото заигра за "червените".