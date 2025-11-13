Турция се точи да разгроми България

Никакво отпускане и подценяване. Това иска от играчите си селекционерът на Турция Винченцо Монтела преди домакинството на България. В събота представителният ни тим гостува на южната ни съседка в Бурса. Преди срещата комшиите са втори в класирането (9 точки) и се нуждаят от задължителна победа, при това изразителна, ако искат да запазят илюзорни шансове за първото място. Лидер в групата ни е Испания. Европейският шампион е с 4 успеха от 4 мача - 12 точки. Нашите пък са последни без актив, с голова разлика 1:16.

Италианският предводител на Турция иска отборът му да спечели суперизразително срещу нашите. Само преди малко повече от месец съседите ни разгромиха 6:1 насред София. А Монтела на няколко пъти потваряше на играчите си, че иска да се представят на още по-високо ниво срещу селекцията на Александър Димитров. По време на заминанията турците пък тренират най-вече разигравания в наказателното поле, където се очаква да премине и голяма част от срещата с българите. В навечерието на срещата Монтела и щабът му разиграват и редица статични положения, защото се очаква да има доста нарушения в половината на нашите.

Иначе според информациите в Турция отборът им ще излезе с най-доброто, което разполага, начело със звездата на “Реал” (М) Арда Гюлер и Кенан Йълдъз.

От отбора на България пък отпадна пореден играч - Станислав Иванов. Играчът на “Лудогорец” бе извикан за заместник на Радослав Кирилов, който получ травма с клубния си “Левски”. Заместникът му обаче се контузи по време на лагера на националите. Към момента треньорът на отбора ни няма да вика негов нов футболист.

Иначе двубоят ще бъде ръководен от шотландеца Ник Уолш. 34-годишният британец има досег с родния футбол - по веднъж е ръководил срещи на “Локо” (Пд) и ЦСКА в Европа, като и двата мача са от 2021 г.

