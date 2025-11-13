ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домбровскис: Държавите от ЕС ще плащат лихвите по ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21709834 www.24chasa.bg

25 футболисти от елита на Турция изгоряха заради скандала със залагания

1208
Ерен Елмали от "Галатасарай" СНИМКА: РОЙТЕРС

Турската федерация отстрани временно 102 играчи от клубовете от елитните нива на местния футбол заради разрастващия се скандал със залагания, съобщава агенция АП, цитирана от БТА.

Това включва 25 футболисти от суперлигата и 77 състезатели от втория ешелон за срокове от 45 дни до една година. Защитникът на "Галатасарай" и националния отбор на Турция Ерен Елмали беше отстранен за 45 дни. Съотборникът му и турски национал до 21 години Метехан Балтаджъ получи забрана за девет месеца.

През седмицата Елмали публикува в социалната платформа Инстаграм, че е заложил на мач преди около пет години, в който не е участвал неговият тим. Той се присъедини към "Галатасарай" по-рано тази година.

Повече от 1000 футболисти са били отнесени към Професионалния дисциплинарен съвет на федерацията в рамките на текущото разследване. Турската футболна централа спря трета и четвърта дивизия за две седмици, но позволи Суперлигата, с действащия шампион Галатасарай начело, както и втора дивизия да продължат.

Президентът на федерацията Ибрахим Хаджиосманоглу обеща да прочисти турския футбол от корупция, скандали и неетични практики.

„Встъпихме в длъжност преди 16 месеца с обещание да издигнем турския футбол до нивото, което заслужава", каза той и добави: „Няма да правим компромиси в борбата си да защитим турския футбол от скандали, упадък и корупционни отношения."

Ерен Елмали от "Галатасарай" СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)