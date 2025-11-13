25 футболисти от елита на Турция изгоряха заради скандала със залагания

Турската федерация отстрани временно 102 играчи от клубовете от елитните нива на местния футбол заради разрастващия се скандал със залагания, съобщава агенция АП, цитирана от БТА.

Това включва 25 футболисти от суперлигата и 77 състезатели от втория ешелон за срокове от 45 дни до една година. Защитникът на "Галатасарай" и националния отбор на Турция Ерен Елмали беше отстранен за 45 дни. Съотборникът му и турски национал до 21 години Метехан Балтаджъ получи забрана за девет месеца.

През седмицата Елмали публикува в социалната платформа Инстаграм, че е заложил на мач преди около пет години, в който не е участвал неговият тим. Той се присъедини към "Галатасарай" по-рано тази година.

Повече от 1000 футболисти са били отнесени към Професионалния дисциплинарен съвет на федерацията в рамките на текущото разследване. Турската футболна централа спря трета и четвърта дивизия за две седмици, но позволи Суперлигата, с действащия шампион Галатасарай начело, както и втора дивизия да продължат.

Президентът на федерацията Ибрахим Хаджиосманоглу обеща да прочисти турския футбол от корупция, скандали и неетични практики.

„Встъпихме в длъжност преди 16 месеца с обещание да издигнем турския футбол до нивото, което заслужава", каза той и добави: „Няма да правим компромиси в борбата си да защитим турския футбол от скандали, упадък и корупционни отношения."