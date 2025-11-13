Зам.-министър Петър Младенов се срещна с председателя на Европейския младежки форум

Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов проведе работна среща с председателя на Европейския младежки форум Рареш Войку, който е на посещение в България. На срещата присъстваха още директорът на дирекция „Младежки политики" Калоян Стойнов и председателят на Националния младежки форум Атанас Радев, съобщават от министерството.

"Нашата стратегия е младите хора да бъдат максимално ангажирани в свободното си време. Европейските изследвания показват, че скуката често води до зависимости. Целта ни е да предложим алтернатива чрез спорт, доброволчество и активности в младежките центрове", заяви Младенов. Той подчерта, че проектът за държавен бюджет за 2026 г. предвижда рекордно увеличение на средствата за младежкия сектор, което не се е случвало досега.

"Законът за доброволчеството вече се разглежда в парламента. Той ще даде реални механизми за участие на младите хора. Също работим по програма за устойчиво финансиране на младежките центрове в България", допълни заместник-министърът. По думите му има планове за създаване на младежки хъб за Западните Балкани и Източното партньорство, както и за Черноморски младежки център, за които се търси финансиране и подкрепа.

По време на срещата бяха обсъдени основните приоритети в младежките политики на национално и местно ниво, както и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между държавните институции, младежките организации и европейските партньори. Акцент беше поставен върху подкрепата и финансирането на младежките организации в България, развитието на младежките центрове и изпълнението на националните младежки програми.

Зам.-министър Младенов изтъкна, че подкрепата за младите хора е сред водещите приоритети на Министерството на младежта и спорта. Той отбеляза, че институцията активно работи за създаването на устойчиви механизми за насърчаване на младежкото участие, доброволчеството и гражданската ангажираност.

Двете страни обсъдиха и предстоящи събития, посветени на младежките политики и обмена на добри практики на европейско ниво.