Мениджърът на Насар: Може да приемем оферта от друга държава, заминаваме за Катар

Опасността спортист №1 на България Карлос Насар да се състезава за друга държава продължава да е реална. Това призна неговият мениджър Николай Жейнов, с когото наскоро посетиха Бахрейн. Сега двамата се отправят за Катар, като са готови да изслушат всички евентуални оферти, след като Насар е в конфликт с родната федерация.

"Към момента нищо не може да се каже. Факт е, че има достатъчно интерес към Карлос. Неговото желание е да остане да се състезава за България, но виждате, че... Може да се случат много неща и да приемем оферта - коментира Жейнов пред Би Ти Ви. - В Бахрейн премина медицински прегледи, тъй като от доста време има проблеми с рамената. Но това не са медицински прегледи като във футбола. Имаме и пътуване до Катар в една от най-известните спортни клиники. Другата седмица, в събота, като сме в Лондон, означава ли, че ще се състезава за Англия? Добре, че не отидохме на мача на националите в Турция! Нека да видим офертата!"

"Карлос е предлаган и през годините като разменна монета на Бахрейн, на Катар. От президентите на федерацията. Тъй като се получава едно голямо задължение на федерацията и заради невъзможността на президентите да осигурят пари от спонсори. Не може да имаш Лео Меси или Кристиано Роналдо и да нямаш нито един спонсор. Другите държави му предлагат празен лист. Офертата е умопомрачителна - много милиони. Създават му голяма сигурност за олимпийските игри в САЩ 2028 и в Бризбейн 2032."

Проблемът идва от факта, че родният тежкоатлет не е подписал договора си с централата. Възнаграждението му обаче беше одобрено от Министерството на младежта и спорта.

"Документите на министерството са готови, надявам се до 10 дни Карлос да получи заработените пари с много тежък труд и по честен начин", каза мениджърът.