Алекс де Минор взе първа победа във финалите, запази шанс да продължи

1036
Алекс де Минор вече има победа във финалите на АТП. Снимка: Ройтерс

Алекс де Минор успя от шестия опит да спечели мач във финалите на АТП. 

Австралийският тенисист победи 7:6 (7:3), 6:3 Тейлър Фриц (САЩ), който миналия сезон стигна до двубоя за титлата в Торино. Така Де Минор има шанс да се класира за следващата фаза. За това обаче е необходимо Карлос Алкарас да не загуби от представителя на домакините Лоренцо Музети в последния двубой от предварителната група "Джими Конърс" тази вечер.

При успех испанецът ще си осигури първото място в световната ранглиста в края на сезона. 

Четете още

