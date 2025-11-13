Алекс де Минор взе първа победа във финалите, запази шанс да продължи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Алекс де Минор успя от шестия опит да спечели мач във финалите на АТП.

Австралийският тенисист победи 7:6 (7:3), 6:3 Тейлър Фриц (САЩ), който миналия сезон стигна до двубоя за титлата в Торино. Така Де Минор има шанс да се класира за следващата фаза. За това обаче е необходимо Карлос Алкарас да не загуби от представителя на домакините Лоренцо Музети в последния двубой от предварителната група "Джими Конърс" тази вечер.

При успех испанецът ще си осигури първото място в световната ранглиста в края на сезона.