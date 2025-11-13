Бойко Борисов с хеттрик срещу "Искър" (Самоков) и ще гони титлата на Югозапада

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отбеляза хеттрик за победата на ветераните на "Витоша" (Бистрица) с 5:2 над "Искър" (Самоков). Така "Тигрите" си осигуриха място във финала на първенството за Югозападна България. При успех там се отива на финалите на републиканското, които приключват с 1/2-финали и финал.

Борисов откри резултата след страхотен пробив на Емил Гъргоров-Бадема, който му поднесе топката на празна врата. Второто и третото му попадение бяха от дузпи.

Другите два гола за "Бистришките тигри" бяха дело на бившите национали Христо Йовов и Емил Гъргоров. В състава личаха и имена като Светослав Петров, близнаците Веселин и Йордан Миневи, Георги Гинчев, Георги Пеев и други известни имена от близкото минало.

Агитката от Самоков се майтапеше с Бойко Борисов, че трябва да се картотекира в първия отбор на "Витоша" (Бистрица), за да има някакъв шанс за аматьорския тим срещу "Левски" в турнира за купата. Бистричани единствени пробиха сред отборите от т. нар. роден елит, като победиха "Берое" след изпълнение на дузпи, и ще се изправят срещу "сините" в 1/8-финалите.