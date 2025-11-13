ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Алкарас на полуфинал, завършва сезона като ...

Френска биатлонистка разместила настройките на пушката на съотборничка

Жан Ришар Снимка: instagram.com/jeanne_richard_/

Френската биатлонистка Жан Ришар умишлено е променила настройките на пушката на съотборничката си Осеан Мишелон в края на сезон 2024/2025, съобщават френски медии, цитирани от БТА.

Ришар тайно е боравила с оръжието на съотборничката си. Олимпийската шампионка Жюстин Бреза-Буше е станала свидетел на сцената и е хванала Ришар на мястото на инцидента.

Това се е случило преди състезание в края на миналия сезон. Ришар отрече да е извършила нещо нередно, но пропусна началото на летните тренировки с френския национален отбор. Конфликтът е бил разрешен в рамките на отбора.

23-годишната Ришар е победителка в стартове  от световната купа.

Това идва, след като друга французойка - Жулия Симон, беше осъдена за кражба и използване в периода 2021-2022 година е използвала неколкократно чужди кредитни карти, за да направи покупки на стойност няколко хиляди евро.

Пострадаха трима членове от френския национален отбор по биатлон, включително и нейната съотборничка Бреза-Буше, която подаде жалба в полицията през 2022 г.

Жан Ришар Снимка: instagram.com/jeanne_richard_/

