ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Алкарас на полуфинал, завършва сезона като ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21712442 www.24chasa.bg

"Левски" ще е домакин в реванша на плейофа за Шампионската лига

2088
Снимка: Startphoto.bg

Българският волейболен първенец при мъжете "Левски" ще играе срещу испанския "Лас Палмас" в плейофния кръг на Шампионската лига, а от CEV обявиха кога ще са мачовете.

Тимът на Николай Желязков ще гостува в първия мач на 19 ноември от 21 часа българско време.

Реваншът ще бъде на 26 ноември в зала "Левски София" от 20 часа.

При успех "сините" ще влязат в най-силния европейски турнир, като ще срещнат в група с италианския "Перуджа", който миналия сезон спечели трофея, германския "Берлин Ресайклинг Волей" и чешкия "Лви" (Прага).

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)