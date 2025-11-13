"Левски" ще е домакин в реванша на плейофа за Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският волейболен първенец при мъжете "Левски" ще играе срещу испанския "Лас Палмас" в плейофния кръг на Шампионската лига, а от CEV обявиха кога ще са мачовете.

Тимът на Николай Желязков ще гостува в първия мач на 19 ноември от 21 часа българско време.

Реваншът ще бъде на 26 ноември в зала "Левски София" от 20 часа.

При успех "сините" ще влязат в най-силния европейски турнир, като ще срещнат в група с италианския "Перуджа", който миналия сезон спечели трофея, германския "Берлин Ресайклинг Волей" и чешкия "Лви" (Прага).