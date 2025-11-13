Карлос Алкарас на полуфинал, завършва сезона като №1

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Карлос Алкарас ще завърши сезона като №1 в световната ранглиста по тенис за втори път в кариерата си.

Това е сигурно, след като испанецът спечели и третия си мач от предварителната група "Джими Конърс" от финалите на АТП в Торино. Шампионът от "Ролан Гарос" и US Open се наложи 6:4, 6:1 над представителя на домакините от Италия Лоренцо Музети.

Алкарас очаква Александър Зверев (Гер) или Феликс Оже-Алиасим (Кан). Карлос е едва вторият активен състезател с повече от едно първи места в крайната ранглиста след Новак Джокович (8).

Победата на №1 в света означава, че за следващата фаза в Торино за първи път в кариерата си се класира и Алекс де Минор (Авл).