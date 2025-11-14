ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емблематичната франзела може да изчезне от пекарни...

Франция се класира за световното, Португалия чака след изгонване на Роналдо, Италия може да пропусне трето

Франция стана вторият отбор от Европа след Англия, който се класира за световното първенство догодина.

Норвегия на практика също, Италия може да пропусне трети мондиал, Португалия на Кристиано Роналдо ще трябва да чака последната квалификация, а Сърбия вече няма шанс за шампионата в САЩ, Канада и Мексико.

Франция разби 4:0 в Париж Украйна и с 13 точки е недостижима на върха в групата. Килиан Мбапе вкара 2 пъти и вече има 400 гола в кариерата си на национално и клубно ниво, а е на 26 г.

Норвегия би 4:1 и продължава с пълен актив в групата и след предпоследния мач - 21 точки и голова разлика 33:4.

В същото време вторият Италия надви 2:0 като гост в Молдова и има 18 точки и голова разлика 20:8.

На 16 ноември "адзурите" приемат Норвегия и трябва да бият с 9 гола разлика, за да изместят скандинавците от първата позиция.

Така 99 процента Италия отива на бараж. Същото се случи и в квалификациите за предишните 2 световни първенства, които "скуадрата" изпусна.

След като обеща да бъде послушен в Дъблин, Кристиано Роналдо получи директен червен картон за удар с лакът по противник, а Ирландия би 2:0 Португалия.

Така родината на мегазвездата (за първи път изгонване в държавния тим)ще трябва да бие Армения у дома в последната квалификация в неделя, за да е сигурен за квотата.

Португалия има 10 точки, Унгария е с 8, а Ирландия със 7. Маджарите приемат островитяните в Будапеща.

Сърбия падна от Англия 0:2 и вече няма как да настигне втория в групата Албания, който има 4 т. аванс.

