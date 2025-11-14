Европейска и световна шампионка с България продължава в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На едно от може би най-точните места за развитие на кариерата в нейната възраст ще продължи волейболния си път европейската (до 18 г.) и световна (до 19 г.) шампионка с България Деница Ангелова.

18-годишната състезателка на поста централен блокировач ще премине от столичния ЦПВ в отбора на университета в Маями. При това в САЩ Деница ще учи висше образование с пълна спортна стипендия.

Високата 192 сантиметра Ангелова ще се присъедини към престижната волейболна програма на “Маями Хърикейнс”, който е един от най-силните участници в NCAA Division I (най-високото ниво на колежанския волейбол при момичетата).

Трансферът на талантливата българка ще се осъществи след края на нашето първенство през идната пролет.

Деница отива в САЩ с много солидна визитка. Освен ценните отборни трофеи тя заслужи и индивидуални награди през изминалото лято и това на 2024-а.

Ангелова бе избрана за блокировач №1 и изпълнител на начален удар №1 на мондиал 2025 до 19 г., а на “ЕвроВолей 2024” до 18 г. бе избрана за нападател №1.