Спорт по телевизията днес

1436
Снимка: Ройтерс

9,00 ч Голф MAX sport 4

11,35 ч MotoGP, Гран при на Валенсия (трен.) MAX sport 3

12,30 ч Тенис, финали на АТП в Торино MAX sport 1

15,00 ч Тенис, финали на АТП в Торино MAX sport 1

15,50 ч MotoGP, Гран при на Валенсия (трен.) MAX sport 3

18,00 ч Баскетбол, "Дубай" - "Жалгирис" MAX sport 4

19,00 ч Тенис, финали на АТП в Торино MAX sport 1

19,00 ч Баскетбол, "Анадолу Е" - "Байерн" MAX sport 3

19,00 ч Футбол, Финландия - Малта "Диема спорт" 3

19,30 ч Волейбол, ЦСКА - "Локомотив" MAX sport 2

20,00 ч Голф Eurosport 2

21,30 ч Тенис, финали на АТП в Торино MAX sport 1

21,30 ч Баскетбол, "Олимпия"- "Олимпиакос" MAX sport 4

21,30 ч Баскетбол, "Барселона" - "Виртус" MAX sport 3

21,45 ч Футбол, Хърватия - Фарьорски острови "Диема спорт"

21,45 ч Футбол, Полша - Нидерландия "Диема спорт" 2

21,45 ч Футбол, Люксембург - Германия "Диема спорт" 3

21,45 ч Футбол, Словакия - Сев. Ирландия "Нова спорт"

