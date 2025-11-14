ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стилияна Николова и Дара Малинова тренираха с националките на САЩ в Лейк Плесид

1712
Снимка: БФХГ

Националките Стилияна Николова, Дара Малинова и личният им треньор Валентина Иванова проведоха съвместен лагер с националния отбор на САЩ по художествена гимнастика в олимпийския и паралимпийския тренировъчен център в Лейк Пласид.

"Националният отбор жени на САЩ прие българките с огромно уважение, а взаимодействието между двата отбора създаде силна, професионална и вдъхновяваща симбиоза. Благодарим на USA Gymnastics и на вицепрезидента Каролайн Хънт за изключителното отношение и за вълшебната изненада - билети за Бродуей и спектакъла „Аладин", написаха от БФХГ във фейсбук.

Снимка: БФХГ

