Алберт Попов и Калин Златков откриват ски сезона в неделя

Най-добрият български скиор Алберт Попов и Калин Златков ще открият сезона в световната купа по ски алпийски дисциплини с участие в слалома в Леви (Финландия) в неделя.

Първият манш на надпреварата започва в 11,00 часа българско време, а вторият, за който се класират най-добрите 30, е с начален час 14,00. Състезанието ще бъде излъчено на живо по БНТ 3 и по Евроспорт.

„Да им пожелаем успех в Леви и през целия олимпийски сезон! Българите можем!", написаха от Българската федерация по ски.

Последният лагер на сняг за двамата български национали преди старта Леви бе в Кабдалис (Швеция).

28-годишният Попов ще участва за четвърти път в слалома от световната купа във финландския курорт, като най-доброто му класиране е 18-о място от предишния сезон.

24-годишният Златков дебютира в дисциплината в Леви през миналата година, но не успя да завърши първия манш.