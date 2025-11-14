Поставят статуя на Меси пред "Ноу Камп"

Аржентинската мегазвезда Лионел Меси заслужава да има собствена статуя пред стадион „Ноу Камп" в Барселона, заяви президентът на каталунският гранд Жоан Лапорта.

38-годишният нападател, който играе за американския "Интер Маями", е легенда на "Барса". С фланелката на испанския тим Меси игра от 2003 до 2021 г. и спечели 10 титли в Ла Лига, 8 суперкупи на Испания, 7 купи на краля, 4 трофея от Шампионската лига, 3 суперкупи на УЕФА и една от световното клубно първенство на ФИФА. Лео държи клубните рекорди по голове, асистенции и изиграни мачове.

„Меси заслужава паметник на новия стадион. Обсъдихме го на среща и работим по въпроса. Семейството трябва да се съгласи и всички фенове на "Барса" биха го искали. Меси винаги ще бъде свързван с "Барса".

Той знае, че вратите са отворени за него. Имаме абсолютно уважение към него, той заслужава най-добрата почит. Той трябва да има статуя на "Ноу Камп" като Йохан Кройф и Ласло Кубала. Той е един от онези емблематични играчи, които са оставили своя отпечатък върху клуба", заяви Лапорта.