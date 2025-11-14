ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Русия е готова за нова среща Путин – Тръмп...

Проекти за над 159 млн. лв. са подадени до спортното министерство

Павлета Давидова

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев Снимка: Министерство на младежта и спорта

До 3 ноември са подадени 125 проектни предложения за обновяване или изграждане на спорни съоръжения в общините. Те са на стойност 159, 644 млн. лв., от които исканата финансова помощ от спортното министерство е за 130 778 232 с ДДС.

Тези данни обяви по време на парламентарния контрол днес спортният министър Иван Пешев. Той обясни, че сега предложенията се разглеждат от специална комисия, която ще ги оцени. След това ще бъде изготвен списък с класираните и одобрени кандидати, с резервите и некласираните предложения. Той ще бъде качен и на сайта на министерството.

Пешев подчерта, че ведомството му работи с Асоциацията на спортните федерации и Националното сдружение на общините, за да се приоритизира кое населено място от какво съоръжение има нужда.

