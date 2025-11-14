ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Русия е готова за нова среща Путин – Тръмп...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21716144 www.24chasa.bg

Зам.-министър Димитър Георгиев откри обучителен семинар с директори от спортни училища

572
Снимка: Пресцентър на ММС

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев откри обучителен семинар с директори и заместник-директори на спортни училища в България, съобщиха от пресцентъра на спортното министерство. По време на събитието, организирано от Министерството на младежта и спорта, бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с дейността на спортните училища, управлението и контролът на учебно-тренировъчния процес и професионалното образование.

"Убеден съм, че обучителният семинар ще бъде изключително ползотворен и градивен по отношение на нашето взаимодействие и партньорство и ще даде конкретни насоки за вашата работа занапред. За нас е изключително ценно да чуем вашите проблеми, които съпътстват ежедневната ви работа, както и вашите предложения, които са в интерес на развитието на българския спорт. Само заедно можем да вървим успешно напред към възпитаването и обучаването на успешни млади спортисти, достойни за традициите на българската спортна школа", заяви зам.-министър Георгиев и поздрави присъстващите за успехите на техните ученици от големи спортни форуми.

Гост-лектори на събитието бяха ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски" проф. Красимир Петков, Елка Гълева – главен експерт в Антидопинговия център, както и Станислав Груев, който е главен експерт в дирекция „Учебни програми и образователно съдържание" на Министерство на образованието и науката.

В рамките на събитието зам.-министър Георгиев награди с почетни плакети спортните училища с голям принос за развитието на спорта.

Наградените по време на семинара Снимка: Пресцентър на ММС
Наградените по време на семинара Снимка: Пресцентър на ММС

Снимка: Пресцентър на ММС
Наградените по време на семинара Снимка: Пресцентър на ММС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)