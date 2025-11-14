ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В 7 от 9 месеца през 2025-а държавната заплата по-...

17-годишен българин дебютира за "Милан", но не играе за тима ни до 19 г.

Валери Владимиров (третият от ляво на дясно на горния ред) Снимка: "Милан"

17-годишният български защитник Валери Владимиров направи неофициален дебют за първия отбор на италианския гранд "Милан".

Това се случи в спаринга срещу втородивизионния "Виртус Ентела", в който националът ни до 19 г. стартира като титуляр и игра цял мач.

"Милан" падна с 2:3. Владимиров играе за дублиращия отбор на "росонерите", но в паузата за националните отбори бе привикан от треньора Масимилиано Алегри.

Бранителят ни бе титуляр редом до асовете Кристиан Пулисик, Рубен Лофтъс-Чийк, Еступинян и Юсуф Фофана.

Владимиров отиде в школата на "Милан" през миналото лято от пловдивския "Ботев".

Интересното е, че той бе повикан за европейските квалификации на тима ни до 19 г.  тази седмица в Унгария, но отпадна от състава поради здравословни проблеми.

Валери Владимиров (третият от ляво на дясно на горния ред) Снимка: "Милан"

