17-годишен българин дебютира за "Милан", но не играе за тима ни до 19 г.

17-годишният български защитник Валери Владимиров направи неофициален дебют за първия отбор на италианския гранд "Милан".

Това се случи в спаринга срещу втородивизионния "Виртус Ентела", в който националът ни до 19 г. стартира като титуляр и игра цял мач.

"Милан" падна с 2:3. Владимиров играе за дублиращия отбор на "росонерите", но в паузата за националните отбори бе привикан от треньора Масимилиано Алегри.

Бранителят ни бе титуляр редом до асовете Кристиан Пулисик, Рубен Лофтъс-Чийк, Еступинян и Юсуф Фофана.

Владимиров отиде в школата на "Милан" през миналото лято от пловдивския "Ботев".

Интересното е, че той бе повикан за европейските квалификации на тима ни до 19 г. тази седмица в Унгария, но отпадна от състава поради здравословни проблеми.