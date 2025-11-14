Почина легендарният вратар на ЦСКА и България Стоян Йорданов

На 81 години почина един от най-великите вратари в историята на българския футбол Стоян Йорданов, съобщиха негови близки.

Стоян Йорданов е юноша на "Академик" (София). През 1961 г. е привлечен в школата на ЦСКА, а две години по-късно дебютира за мъжкия състав на "червените". Записва първо участие в "А" група на 12 май 1963 г. при победа с 4:0 като гост срещу "Химик" (Димитровград). Остава в ЦСКА до 1977 г. като изиграва 241 мача в елитното първенство. С клуба е 7-кратен шампион на България и 5-кратен носител на националната купа. През сезон 1966/67 е част от състава, който достига до полуфинал в Купата на европейските шампиони. Държи рекорда за най-дълга серия без допуснат гол в "А" група. През сезон 1970/71 запазва мрежата си суха в продължение на 1202 минути.

През 1977 г. Йорданов преминава в "Сливен". Твърд титуляр на вратата на отбора през сезон 1977/78, записвайки 28 мача. Завършва кариерата си на 35-годишна възраст в "Черно море" (Варна), където изиграва 3 мача през сезон 1978/79.

Има 25 мача за националният отбор на България. Сребърен медалист с националния отбор от олимпиадата през 1968 г. Участник в световно първенство по футбол в Мексико през 1970 г.

Помошник-треньор на ЦСКА шест пъти в най-силните му години, като работи с Аспарух Никодимов и Димитър Пенев. Временно води тима в един мач и печели вечното дерби. Бил е наставник на младежкия национален отбор, "Монтана" и в Кувейт.

Един от най-големите мъжкари в историята на футбола, като срещу "Аякс" спасява дузпа със счупена ръка.