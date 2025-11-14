ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия ще произведе 120 000 планиращи бомби тази го...

Монтела: Националният на България е силен, няма да има подценяване

Симеон Демирев

Винченцо Монтела Снимка: Startphoto.bg

"България е силна. Няма да има подценяване наша страна".

Това каза селекционерът на Турция Винченцо Монтела преди мача с нашите национали. Срещата от световните квалификации е утре от 19 ч в Бурса.

"Играчите на България са с висок ръст. Вярно е, че победихме 6:1 в София. Първото полувреме обаче не играхме добре. Чак второто успяхме да вземем победата. Искаме да бъдем търпеливи. Утре няма да бързаме", каза Монтела.

Припомняме, че след успеха в София миналия месец италианският спец се извини на България, че той, щабът и отборът са се израдвали прекалено много.

Монтела коментира и скандала със залагания, който се вихри в Турция. И дори един от повиканите от него играчи бе наказан.

"Повечето случаи са от 3-а и 4-а лига. Опитваме се да кажем на всички футболисти, че те не трябва да го правят", добави селекционерът на Турция.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Винченцо Монтела

