Яник Синер с 29 поредни победи и изравни серия на Роджър Федерер

Яник Синер е на полуфинал в Торино. Снимка: Ройтерс

Яник Синер продължава да гони най-великите в тениса.

Бившият скиор от Южен Тирол без особени проблеми спечели 6:3, 7:6 (7:3) срещу Бен Шелтън (САЩ) и завърши без загубен сет начело в предварителната група “Бьорн Борг” от финалите на АТП.

Така в Торино носителят на титлата очаква на полуфинала Алекс де Минор (Авл). За Синер победата бе 29-а поред в зала на твърди кортове и така той изравни една от сериите на швейцарската легенда Роджър Федерер за петото място във вечната класация. Начело е Гения в тениса Джон Макенроу с 47, следван от рекордьора по титли в “Големият шлем” Новак Джокович (35), Федерер (33) и Иван Лендъл (32). Пийт Сампрас има 25.

Другият полуфинал в Торино ще бъде между Карлос Алкарас и Александър Зверев (Гер) или Феликс Оже-Алиасим (Кан). 

