Селекционерът на България: Приемам критиките, но не и лични обиди

Наблегнахме и върху тактиката, и върху психиката. Разговаряхме много, най-вече с играчите, които бяха на терена срещу Турция преди месец. Трябва да изградим един много добър колектив - на терена и извън него. Работата в един отбор трябва да бъде като в едно семейство. Само така можем да вървим напред и да излезем от трудното положение, в което се намираме в момента.

Това каза на пресконференцията преди мача утре с Турция селекционерът на България Александър Димитров.

"Приехме много тежко загубата 1:6 от Турция. Първото полувреме играхме добре, но след това не показахме какво можем през второто и се стигна до поражението, което е най-тежкото ми като треньор", каза Димитров.

Той призна, че заместниците на отпадналите от тима ще ги заменят достойно. Димитров разкри, че няма да бъде изненадан от какъвто и да е резултатът утре вечер.

"Имаме много защитници. Кристиян Димитров играе в "Левски". Стефан Велков в Дания също", каза треньорът ни на въпрос за многото контузени в отбраната.

"Играем за резултати. Искаме да спре негативната серия - да спрем да губим. Ако се случи това, ще започнем да се научим да печелим. Очаква ни страхотна атмосфера утре", каза още Димитров.

Треньорът призна, че усеща атаки още от първите си дни като селекционер.

"Приемам критики, но не и лични обиди. Усещам, че я има. Старая се да го приема, че е нещо нормално. Работим ежедневно, за да се подобряваме. Не искаме да губим. Във всеки мач търсим да играем добре", каза още Димитров.

Преди началото на пресконференцията пък пресаташето на БФС Методи Шуманов изказа съболезнования към близките на един от най-великите български вратари Стоян Йорданов, който почина по рано днес на 81 години.

"Бате Стоян ми беше треньор като моето израстване като футболист. Светла му памет", каза пък Александър Димитров.

От БФС изказаха и съболезнования към загиналите 20 души турци от военния самолет.