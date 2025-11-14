Анди Краев: На нас се е паднало да играем в това време, трябва персонална отговорност

На нас се е паднало да играем в това време.

Това каза националът Андриан Краев преди мача с Турция. Към момента отборът ни няма успех през годината. И както е тръгнало, ще я завършим така, което ще е равно на исторически антирекорд.

"В отбора има качество. Натрупа се една серия. Всеки се оглежда, когато имаме слаби резултати. Като са силни, всичко е спокойно. Трябва да поемем персонална отговорност, но трябва и късмет. Не можем да не кажем, че групата ни е най-тежката. Работим здраво. Надявам се да излезем от тази ситуация", каза настоящият играч на "Макаби (Тел Авив).

На Краев му бе припомнено, че точно преди година вкара първия си гол за националния отбор - донеса победата 1:0 над Люксембург, което е и последният успех на България.

"Надявам се да играем добре утре с Турция. Защо не и отново да вкарам гол", завърши Краев.