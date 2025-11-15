Вратарят на “Ботев” (Враца) титуляр за България срещу Турция днес

38 години по-късно вратар от “Ботев” (Враца) не просто е национал, но и ще бъде титуляр за представителния ни тим. Стражът на една от сензациите през този сезон в елита на България - Димитър Евтимов, ще започне от първата минута в световната квалификация срещу Турция тази вечер.

Вратарят е в отлична форма в последните месеци. И ще бъде предпочетен пред Димитър Митов, който допуска много голове напоследък с клубния си “Абърдийн”. На всичкото отгоре на Митов сигурно още му тежи, че пусна 6 гола преди месец в София срещу турците.

Затова по всяка вероятност Евтимов, който играе в “Ботев” (Враца) под наем от ЦСКА, ще излезе под рамката на вратата в Бурса. Именно вратарят е един от основните виновници клубният му тим да се намира в топ 8 на първенството ни. Евтимов дели първото място по брой сухи мрежи в елита ни - 7, заедно с отказалия се от първия ни отбор Светослав Вуцов. Последните, които са национали от врачани са Илия Вълов и Илия Войнов, като това се случва през далечната 1987 година.

Иначе се очаква треньорът на България Александър Димитров да направи отново много промени в състава, както бе и в дебютните му 2 мача начело на нашите. Част от тях ще бъдат принудителни, тъй като Петко Христов, който бе титуляр срещу Турция (1:6) и Испания (0:4), отпадна заради травма. Той ще бъде заместен или от повикания на пожар Стефан Велков, или от Кристиян Димитров от “Левски”.

На разположение на Димитров няма да бъде и друг твърд титуляр в отбора - Радослав Кирилов. Крилото на “Левски” също е с травма и няма да може да играе. Очаква се Ивайло Чочев да стартира от първата минута. Халфът се намира в отлична форма и е сред най-добрите в клубния си “Лудогорец”. Oчаква се селекционерът да направи и други промени в средата на терена.