Гонзо на среща с лидерите на националния отбор на 10 000 метра над земята

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо проведе среща с лидерите на националния отбор на близо 10 000 метра над земята, на каквато височина лети самолетът. Шефът на родния футбол реши да отиде в края на аероплана, където са настанени играчите на представителния ни тим по време на полета за Турция. Гонзо седна при най-опитните и поговори с тях в напълно добър тон.

Тази вечер представителният ни тим гостува на комшиите в среща от световните квалификации. Нашите са пълни аутсайдери в двубоя. Само преди месец съперникът ни разгроми насред София - 6:1.

Преди мача Турция е на второ място в групата с 9 точки от 4 мача. Лидер е Испания с пълен актив - 12 пункта. Нашите пък са последни след 4 загуби и голова разлика 1:16. Стадионът в Бурса, известен като “Крокодила” заради формата си, ще се пръска по шевовете, а на трибуните ще бъде и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган.

Разговорът между Иванов и най-опитните в тима - Кирил Десподов, Ивайло Чочев и още няколко, продължи близо 10 минути. Можеше и да е по-дълъг, но започващото снишаване на самолета принуди Иванов да се върне на мястото си, което разбираемо е най-отпред в аероплана.

Каква е била темата на разговор, остава само между присъстващите. Със сигурност Иванов не е доволен от резултатите на тима в последно време, като той вече веднъж си позволи да разкритикува качествата им, което се случи точно след срамната загуба в София от Турция.

Преди да излети самолетът пък, Иванов размени и няколко думи със селекционера Александър Димитров.

В същото време техническият директор в БФС Кирил Котев обясни защо националният ни тим е останал скрит и нито футболисти, нито треньор имаха каквито и да е медийне изяви по време на подготвителния лагер.

За първи път от години насам селекционерът не дава традиционната преди началото на сбора пресконференция, за да говори по актуалните теми в тима. А те след всеки мач са все повече и повече и не са оптимистични.

“Искахме да дадем малко по-голямо самочувствие на футболистите, повече спокойствие, за да покажем стабилна игра и по-голяма увереност на самия мач”, каза Котев преди заминаването на отбора за Турция.

Според шефа в БФС винаги преди мач на националите започват атаки към играчи, треньор и БФС. А това влияе най-вече на самите футболисти.

“Всички знаете, докато има такова разделение и срещу федерацията, и срещу конкретни хора, ще е доста трудно. Апелът ми е да бъдем по-обединени и да гледаме в една точка. Това е националният отбор на България. Надявам се, че има доста млади момчета, показват развитие и догодина да са гръбнак, да покажат по-стабилни игри. И националният отбор да изглежда доста по-различно. На треньорите няма как да влияе, но на футболистите - със сигурност”, каза още техническият директор в БФС.

Котев се надява, че в последните 2 мача националите ще покажат най-доброто си лице. И да спечелят поне точки в срещите с Турция и с Грузия, на която сме домакини през следващата седмица. Според него вратите за отказалия се от националния Светослав Вуцов са отворени.

Стражът на “Левски” се разсърди на треньорите в отбора, че имало лошо отношение към него. И реши да преустанови изявите си за представителния тим.

“Няма как да накараме насила някого да играе за България”, каза Котев и добави, че повече отборът няма да се готви в Правец, както бе при първите мачове на Александър Димитров като селекционер през миналия месец, а ще тренира на базата в “Бояна”.