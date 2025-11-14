ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Канадец изхвърли Александър Зверев от финалите на ...

"Олимпиакос" не стигна до обрат в Милано, само 6 точки за Александър Везенков

"Олимпиакос" донякъде изненадващо загуби в 11-ия кръг от Евролигата по баскетбол. Гръцкият отбор отстъпи 87:88 на "Олимпия" в Милано и е с баланс 7:4. 

Почти по традиция обаче гостите от Пирея направиха слаба трета четвърт (13:20), а в четвъртата не успяха да наваксат.

Александър Везенков не бе в игра през по-голямата част след почивката и завърши със скромните за неговите стандарти едва 6 т. Той все пак получи възможност да изравни в края, но стрелбата му за тройка не влезе. 

Следващата седмица в петък "Олимпиакос" ще бъде домакин на "Париж". 

