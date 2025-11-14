"Олимпиакос" не стигна до обрат в Милано, само 6 точки за Александър Везенков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Олимпиакос" донякъде изненадващо загуби в 11-ия кръг от Евролигата по баскетбол. Гръцкият отбор отстъпи 87:88 на "Олимпия" в Милано и е с баланс 7:4.

Почти по традиция обаче гостите от Пирея направиха слаба трета четвърт (13:20), а в четвъртата не успяха да наваксат.

Александър Везенков не бе в игра през по-голямата част след почивката и завърши със скромните за неговите стандарти едва 6 т. Той все пак получи възможност да изравни в края, но стрелбата му за тройка не влезе.

Следващата седмица в петък "Олимпиакос" ще бъде домакин на "Париж".