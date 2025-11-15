Канадец изхвърли Александър Зверев от финалите на АТП

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Канадец се класира за полуфиналите на заключителния за сезона турнир от календара на АТП.

Феликс Оже-Алиасим използва последния си шанс и спечели 6:4, 7:6 (7:4) срещу двукратния шампион Александър Зверев (Гер) в Торино. Така тенисистът от Монреал завърши на второ място в група "Бьорн Борг" и в събота от 21,30 ч българско време ще играе с носителя на титлите от "Ролан Гарос" и US Open Карлос Алкарас (Исп).

Другият финалист ще бъде определен мача между шампиона Яник Синер (Ит) и Алекс де Минор (Кан) с начало 15,30 ч.