Григор прописа на испански заради Ейса

Григор Димитров и приятелката му отново си прекарват добре.

Най-добрият български тенисист в историята и Ейса Гонсалес са на почивка в суперлуксозен комплекс на екзотично място. Некауи е на полуостров Папагайо в провинция Гуанакасте в Коста Рика на брега на Тихия океан. На езика на коренното население чоротеги името на местността означава гъста гора.

Освен прекрасни гледки и отличен плаж курортът предлага и разлимни ресторанти с разнообразна кухня, в които обаче не се допускат посетители с джинси.

Облеклото трябва да е полуофициално.

Заради мексиканската актриса и модел, с която е от миналата година, Григор прописа и на испански - “Живея живота по костарикански”. Ейса пък се възхити от дивата природа. Двамата са се отдали на различни развлечения като разглеждане на местността от хеликоптер, пътуване по река и спускане в пещера. Редовно посещават местните водопади и се разхождат по плажа.

Снимките в социалните мрежи предизвикаха реакцията на Морган Ридъл. Американската инфлуенсърка, която е приятелка на бившия финалист от US Open Тейлър Фриц, написа за Ейса и Григор, че са “страшно сладки” Фриц и гаджето му са в Торино за финалите на АТП. Тенисистът отпадна в групата, като се оплаква от сериозни болки в коляното.