Преведоха премията на Карлос Насар за световното

Премията на Карлос Насар за световната титла от Норвегия вече е преведена. Останалите ни състезатели и треньори по вдигане на тежести също ще получат парите си в близките дни.

Причината за забавянето бе липсата на решение от управителния съвет на федерацията, което е станало преди броени дни. Тогава са били одобрени сумите, които Министерството на младежта и спорта трябва да изплати на щангисти и техните треньори.

Карлос стана за трети път световен шампион във Фьорде, като го направи на най-ранната възраст за български щангист след Иван Иванов, който стана 3-кратен на 20 години. На всичко отгоре го направи в трета теглова категория.

Сега на Насар отново му предстои да се адаптира към нова категория, след като межународната федерация пипна малко всички заради олимпиадата в Лос Анджелис. Новата е 95 килограма, което всъщност е доста добре за Карлос, защото в Норвегия той тежеше под 93 килограма при максимално тегло от 96.

Новите категории влизат в сила от 1 август догодина, когато започват и квалификациите за следващата олимпиада. Тепърва ще се определят и световните стандарти, които трябва да се подобрят, за да станат официални рекорди.

Европейското първенство догодина ще бъде в старите категории, То ще се състои от 19 до 26 април в грузинския курорт Батуми. Световното ще е есента в китайския град Нинбо, като все още няма определени дати за състезанието от международната федерация. (24часа)