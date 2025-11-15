Алберт Попов 9-и в ранглистата за старта на сезона утре

Звездата ни в ските Алберт Попов е 9-и в ранглистата на слалом за старта на сезона в дисциплината утре във финландския курорт Леви. Българинът е с 2,31 наказателни точки. Лидери с нула са норвежците Тимон Хоган и Хенрик Кристоферсен, швейцарецът Лоик Меяр и французинът Клеман Ноел.

С Алберт ще бъде и Калин Златков, който с 20 наказателни точки заема 91-ото място в ранглистата.

В събота е слаломът при жените, като там лидерки в ранглистата са Микаела Шифрин (САЩ), Петра Влъхова (Словакия) и Камий Раст (Швеция). Интересното е, че от 13 години насам победителка в Леви е или Шифрин, или Влъхова, като двете събраха стада от северни елени, които се даряват на първия. Последната извън тях двете е словенката Тина Мазе.

Само седмица след Леви е и слаломът в Гургъл (Австрия), като този сезон в събота карат мъжете, а жените ще са в неделя.

Всички зимни федерации се подписаха под писмо до президента на МОК Кристи Ковънтри и се обявиха против нейната идея да бъдат включени летни спортове като кроскънтри бягане в програмата на игрите. Според тях така се губи автентичността на зимните олимпиади и няма смисъл да се правят експерименти.

