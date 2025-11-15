Българско момиче с приз в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската волейболистка Рая Млякова заслужи голямо признание в САЩ.

Заради силните си изяви с екипа на университета "Сейнт Томас", в чийто отбор премина в края на март тази година от "Левски", състезателката на поста посрещач бе избрана за новак на годината в Слънчевата конференция на колежанското първенство след края на редовния сезон.

Тимът на 19-годишната Млякова го спечели след 23 победи и 4 загуби.

Рая даде своя солиден принос за това. Тя е лидер в състава по точки от атака с 246. Освен това "синьото" момиче записа 22 аса и 35 блока.