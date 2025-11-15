ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънчево и топло време на 15 ноември

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21720046 www.24chasa.bg

Българско момиче с приз в САЩ

1888
Рая Мякова Снимка: instagram.com/mlyakataa3/

Българската волейболистка Рая Млякова заслужи голямо признание в САЩ.

Заради силните си изяви с екипа на университета "Сейнт Томас", в чийто отбор премина в края на март тази година от "Левски", състезателката на поста посрещач бе избрана за новак на годината в Слънчевата конференция на колежанското първенство след края на редовния сезон.

Тимът на 19-годишната Млякова го спечели след 23 победи и 4 загуби.

Рая даде своя солиден принос за това. Тя е лидер в състава по точки от атака с 246. Освен това "синьото" момиче записа 22 аса и 35 блока.

Рая Мякова Снимка: instagram.com/mlyakataa3/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: По-кротко с НСО! (И гледайте до края)