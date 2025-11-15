ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21721023 www.24chasa.bg

Вписаха новото ръководство на атлетиката, Георги Павлов официално президент

1168
Георги Павлов

Вписаха Георги Павлов за президент на БФЛА

Георги Павлов вече официално е президент на Българска федерация по лека атлетика (БФЛА). Новото ръководство на федерацията беше вписвано вчера в Агенцията по вписванията.

Това поставя край на продължилите административни затруднения и открива пътя към стабилност и последователност в управлението на федерацията. Исканата промяна от мнозинството атлетически клубове вече започва.

„С вписването на новото ръководство на БФЛА започваме нов етап. Поемам отговорността да бъда президент на всички клубове и да работя с пълна прозрачност и отдаденост за бъдещето на българската лека атлетика, заяви Павлов. – Клубовете поискаха промяна и започвам да създавам условия за развитие на стратегически инициативи, насочени към бъдещето на леката атлетика в България."

Новият президент потвърждава готовността си за активен диалог с клубовете, треньорите и цялата атлетическа общност.

Павлов беше избран за председател от новият УС на БФЛА на 9 ноември – ден след извънредното Общо събрание на БФЛА. Членовете на федерацията избраха в ръководния орган да бъдат Георги Павлов, д-р Валентин Димитров, доц. Григор Гутев, Илия Николов, Борислав Трифонов и Даниел Дуков.

Георги Павлов
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета, ще замени ли дигиталното евро хартиените пари и за членството на РСМ в ЕС