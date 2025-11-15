ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миризма на катерица затвори немска църква

Нидерландец детронира с нокаут Стоян Копривленски в Токио

Стоян Копривленски Снимка: instagram.com/koprivlenski1/

Стоян Копривленски загуби на полуфиналите на заключителния турнир от сериите К-1 World Max в японската столица Токио и не успя да стигне до втора световна титла.

Българската звезда в кикбокса надделя над тайландеца Херкулес Фетсимеан след единодушно съдийско решение в първия си двубой от надпреварата до 70 килограма, след като доминираше и в трите рунда, предава БТА.

31-годишният бургазлия се изправи срещу нидерландеца Дарил Вердонк във втория си мач, но въпреки че имаше превъзходство в първите два рунда и водеше в резултата, той беше нокаутиран в началото на третата част и срещата бе прекратена.

Така Копривленски не успя да защити световната си титла на К-1.

Състезанието в Токио се провежда с нестандартен формат, като за спечелването на трофея са необходими три победи в един ден.

