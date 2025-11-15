Могъщият Флорентино Перес се оттегля като президент на "Реал" догодина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Емблематичният Флорентино Перес е решил да се оттегли от президентския пост в "Реал" (Мадрид) още догодина, тръбят в Испания. Мандатът му изтича през 2028-а.

Според източника, той би искал да види организирано прехвърляне на властта, независимо дали членовете на клуба подкрепят референдума.

78-годишният Флорентино Перес за първи път стана президент на "Реал" през 2000-а, заемайки поста в продължение на 6 години. През 2009-а той беше преизбран без съперник за нов мандат.

По време на могъщия бос грандът спечели 7 пъти Шампионската лига, стигна до 7 титли в испанското първенство, спечели 7 суперкупи на Испания, 6 суперкупи на УЕФА, 5 трофея от световното клубно първенство на ФИФА, 3 трофея от купата на краля в Испания и 2 междуконтинентални купи.