ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков: През април пак ще искаме дерогация...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21721807 www.24chasa.bg

Могъщият Флорентино Перес се оттегля като президент на "Реал" догодина

1700
Флорентино Перес Снимка: instagram.com/realfloperez/

Емблематичният Флорентино Перес е решил да се оттегли от президентския пост в "Реал" (Мадрид)  още догодина, тръбят в Испания. Мандатът му изтича през 2028-а.

Според източника, той би искал да види организирано прехвърляне на властта, независимо дали членовете на клуба подкрепят референдума.

78-годишният Флорентино Перес за първи път стана президент на "Реал" през 2000-а, заемайки поста в продължение на 6 години. През 2009-а той беше преизбран без съперник за нов мандат.

По време на могъщия бос грандът спечели 7 пъти Шампионската лига, стигна до 7 титли в испанското първенство, спечели 7 суперкупи на Испания, 6 суперкупи на УЕФА, 5 трофея от световното клубно първенство на ФИФА, 3 трофея от купата на краля в Испания и 2 междуконтинентални купи.

Флорентино Перес Снимка: instagram.com/realfloperez/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари