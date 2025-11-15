ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков: През април пак ще искаме дерогация...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21722048 www.24chasa.bg

Българин спечели бронз от силен турнир по джудо в Загреб

996
Боян Йотов (вдясно) СНИМКА: БФ Джудо

Боян Йотов спечели бронз на турнира по джудо от веригата Гран при в хърватската столица Загреб.

Българинът постигна три победи, като на старта в категорията се наложи над грузинеца Торнике Мазиашвили с ипон за 2,29 мин, после преодоля британеца Чарли Юнг с вадзари, а на полуфинала загуби от италианеца Елиос Манци.

В битката за бронза Йотов спечели срещу грузинеца Лаша Надирадзе след трето предупреждение. За българския национал това е първи медал на състезание от подобен ранг.

Днес на татамито излизат Виктор Скерлев (73) и Георги Граматиков (81)

България е представена с 8 състезатели. В неделния ден ще се състезават Ивайло Иванов (90) и Борис Георгиев (90).

На турнира участват 370 състезатели от 48 държави.

Боян Йотов (вдясно) СНИМКА: БФ Джудо

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари