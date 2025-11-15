Кърджалийка стана втора на световното първенство по силов трибой

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кърджалийката Радостина Лулова спечели сребърен медал на световното първенство по силов трибой в румънския град Клуж-Напока. Представителката на кърджалийския клуб „Юнак" се състезава в категория до 76 килограма, където конкуренцията бе изключително силна – 14 от най-добрите атлетки в света спореха за отличията.

Лулова показа стабилност и класа и записа следните резултати - клек: 257.5 кг., вдигане от лег: 130 кг., мъртва тяга: 230 кг. Общият резултат от 617.5 килограма я изведе до вицешампионската позиция.

През последните години Радостина Лулова се утвърди като една от водещите фигури в българския силов трибой. Тя е европейска шампионка за 2025 г., а на предходното световно първенство завърши на четвърто място. В кариерата ѝ фигурират и три вицешампионски титли от европейски първенства.