Кърджалийка стана втора на световното първенство по силов трибой

Кърджалийката Радостина Лулова спечели сребърен медал на световното първенство по силов трибой, което се проведе в Румъния. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Кърджалийката Радостина Лулова спечели сребърен медал на световното първенство по силов трибой в румънския град Клуж-Напока. Представителката на кърджалийския клуб „Юнак" се състезава в категория до 76 килограма, където конкуренцията бе изключително силна – 14 от най-добрите атлетки в света спореха за отличията.

Лулова показа стабилност и класа и записа следните резултати - клек: 257.5 кг., вдигане от лег: 130 кг., мъртва тяга: 230 кг. Общият резултат от 617.5 килограма я изведе до вицешампионската позиция.

През последните години Радостина Лулова се утвърди като една от водещите фигури в българския силов трибой. Тя е европейска шампионка за 2025 г., а на предходното световно първенство завърши на четвърто място. В кариерата ѝ фигурират и три вицешампионски титли от европейски първенства.

