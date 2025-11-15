Бивше крило на "Ливърпул" подписа с "Локо" (Сф)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джордън Ибе е футболист на „Локомотив" (София).

Днес той подписа договор до лятото на 2027 година, съобщи "железничарския" клуб.

29-годишното крило идва у нас с впечатляваща визитка – 58 мача за „Ливърпул", 92 за „Борнемут" и общо 119 участия във Висшата лига на Англия.

"След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в „Локомотив"!

Ръководството на „Локомотив" (София) пожелава на Джордън Ибе много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!", написаха от "Надежда".