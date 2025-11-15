ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Канцлерът Мерц: Няма да има никакво сътрудничество...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21722317 www.24chasa.bg

Бивше крило на "Ливърпул" подписа с "Локо" (Сф)

2364
Джордън Ибе Снимка: „Локомотив" (София)

Джордън Ибе е футболист на „Локомотив" (София).

Днес той подписа договор до лятото на 2027 година, съобщи "железничарския" клуб.

29-годишното крило идва у нас с впечатляваща визитка – 58 мача за „Ливърпул", 92 за „Борнемут" и общо 119 участия във Висшата лига на Англия.

"След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в „Локомотив"!

Ръководството на „Локомотив" (София) пожелава на Джордън Ибе много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!", написаха от "Надежда".

Джордън Ибе Снимка: „Локомотив" (София)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари