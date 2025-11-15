Волейболната федерация проведе първи треньорски семинар във Враца, кметът го откри

Враца се превърна в център на волейболната мисъл, след като Българската федерация по волейбол (БФВолейбол) организира за първи път треньорски семинар в града, информираха от централата. Събитието събра представители на клубове от целия регион, които изпратиха своите треньори в мъжко и женско направление, за да споделят опит, да надградят знания и да търсят общи решения за развитието на спорта.

Семинарът бе открит от кмета на община Враца Калин Каменов, който приветства организатори и участници и подчерта значението на подобни инициативи. В своето обръщение той акцентира, че обучителните събития сближават професионалистите, изграждат устойчиви общности и създават среда, в която децата получават повече възможности - първо да опитат любимия спорт, а след това да се развиват в него на по-високо ниво.

От страна на БФВолейбол присъстваха административният директор Станислав Николов и координаторът на националните отбори Николай Иванов. Николов благодари на домакините и изрази удовлетворение, че семинарите на федерацията привличат широк кръг специалисти, ориентирани към непрекъснато професионално усъвършенстване. Иванов постави акцент върху споделянето на опит и лични виждания между треньорите - процес, който не само обогатява професионалния им инструментариум, но и дава повече идеи за пълноценното развитие на децата в спорта.

Съдържанието на семинара бе подредено в три тематични модула, водени от специалистите:

• Валери Банчев (ВК ВАСК)

• Анатоли Пенев (ВК Троян Волей)

• Теодора Ангелова - спортен психолог

Всеки от лекторите внесе различна перспектива - от технически и новаторски аспекти до психология на тренирането и подход към децата и младите състезатели. Модулната структура позволи на треньорите да усвоят знания, които могат да приложат незабавно в практиката.

Преди започването на обучителната част се проведе важна среща между представители на местната власт и БФВолейбол. Кметът Калин Каменов, заместник-кметът по спорт Александър Владимиров, председателят на спортната комисия в Общинския съвет Момчил Калистратов, президентът на ВК Ботев Враца Светозар Станчев и представителите на федерацията обсъдиха бъдещето на волейбола в региона.

„Новините след срещата са повече от обещаващи: благодарение на съществуващата спортна инфраструктура и проекта за нова многофункционална спортна зала, община Враца има амбицията да постави основите на професионален женски волейболен отбор, който да се превърне в магнит за младите таланти от региона", пишат още от БФВолейбол на официалния си сайт.

Треньорският семинар се реализира по линия на „Програма за кадрово осигуряване на спортните федерации за 2025 година" на Министерството на младежта и спорта. Това подчертава не само ангажираността на държавата към развитието на спортните кадри, но и желанието да се осигури устойчива среда, в която българският волейбол да продължи своя прогрес.