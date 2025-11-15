Борис Бекер: Зверев блокира психически

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендата Борис Бекер смята, че най-добрият в момента германски тенисист Александър Зверев е отпаднал преждевременно от годишните финали в Торино и заради психическа блокада.

Зверев загуби от канадеца Феликс Оже-Алиасим с 4:6, 6:7 (4) в петък вечер и пропусна да се изправи на полуфиналите срещу водача в световната ранглиста Карлос Алкарас от Испания.

„Не съм психолог, не мога да видя каква е ситуацията вътре в него, но случилото се имаше по-малко общо с тениса", каза Бекер пред телевизия Sky Sport за нестабилните изяви на третия в света Александър Зверев, най-вече във втория сет на последния мач от груповата фаза в италианския град Торино, предава БТА,.

Зверев е бил „почти напълно схванат" в края, смята 57-годишният легендарен бивш тенисист: „Той не се справи с напрежението, с очакванията."

Олимпийският шампион от 2021 година е печелил финалния турнир за сезона два пъти преди, но тази година единствената му титла в Тура дойде на домакинската надпревара през април в Мюнхен.

За Александър Зверев остава един шанс да завърши сезона позитивно - на финалите за купа „Дейвис" следващата седмица в Болоня. Той иска да изведе германския отбор до първи триумф от 1993 година насам.