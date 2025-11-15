Шифрин разби конкуренцията в Леви за 102-а победа и 9-и елен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-великата скиорка в историята - петкратната носителка на световната купа Микаела Шифрин, спечели първия в слалом за сезона, който се проведе в Леви, Финландия.

Американската суперзвездата не остави шанс на конкуренцията, като финишира убедително първа и двата манша.

Така тя увеличи на 102 рекорда си за победи в световната купа, а на слалом успехът е под номер 65 за нея.

Шифрин спечели за 9-и път в Леви, където по традиция наградата е елен.

Във Финландия 30-годишната Шифрин демонстрира, че се завръща в най-добрата си форма, след като трябваше да се справи с тежка контузия през миналия сезон.

Втора след нея се нареди навършилата днес 19 години Лара Колтури (Албания) с изоставане от 1,66 секунди.

Трета е германката Ема Айхер на 2,59 секунди.

Шифрин поведе в генералното класиране за световната купа със 150 точки, пред сънародничката си Пола Молцан със 130 и Колтури със 116 точки.