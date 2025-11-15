ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина доц. Любомира Саздова, председател на Асоци...

Мони Николов с най-висока оценка при 7-ата победа на "Локомотив" в Русия

1516
Мони Николов (вляво) Снимка: "Локомотив"

Българското явление в световния волейбол Мони Николов отново игра много силно получи най-висока оценка при домакинската победа па водения от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) с 3:0 (25:19; 25:20; 25:15) над НОВА (Новокуйбишевск) в 7-ия кръг на руския елит.

Така лидерът има пълен актив от 21 точки с 3 повече от "Зенит" (Казан), който утре гостува на "Белогорие". "Локомотив" обаче няма как да бъде изместен от първата позиция, тъй като има само един загубен гейм, а преследвачът му и действащ шампион - 2.

Мони и компания гостуват следващата събота именно в Казан за голямо дерби.

Николов прибави към майсторската си дистрибуция 4 точки от атака.

