Националите до 19 г. с достойна загуба от Франция

1204
Националите преди мача с Франция Снимка: БФС

България до 19 г. отстъпи с 1:2 от Франция във втория си мач от група 2 на на първата фаза от европейските квалификации, като турнирът се провежда в Унгария.

Момчетата на Атанас Рибарски се представиха достойно срещу силния съперник, но не успяха да избегнат загубата.

Надир ел Джамали откри резултата за противника в 19-ата минута от дузпа, а Енцо Кана-Бийк удвои малко преди края на първата част. Георги Пенев вкара в 79-ата минута.

В последния си мач отборът на Атанас Рибарски ще се изправи срещу тима на Фарьорски острови, който днес играе с маджарите, във вторник от 18,30 часа.

Отборът ни е с една точка от мача с домакините, а за следващата фаза се класират първите два в крайното класиране.

Стартов състав: 12. Пламен Пенев (В), 2. Наско Янев, 3. Симеон Цанев, 4. Мартин Димитров, 7. Севи Идриз, 9. Филип Гигов (К), 10. Рикардо Фернандез, 13. Мартин Георгиев, 16. Георги Пенев, 19. Марто Бойчев, 20. Калоян Божков

