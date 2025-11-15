ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна нанесe удари по руската рафинерия в Рязан

Кристиано със сигурност гори за първия мач от световното догодина

Роналдо напуска нацупен терена в Дъблин. Снимка: Ройтерс

Кристиано Роналдо със сигурност пропуска първия мач на Португалия на световното догодина, след като ще получи минимум 2 мача наказание от ФИФА за директния червен картон, който получи срещу Ирландия.

Така се санкционират такива нарушения. Роналдо изпраска с лакът Дейна О'Ши и след консултация с ВАР Глен Ниберг го изгони. Има малка вероятност и за наказание от 3 мача заради бурната му реакция към пейката на Ирландия след червения картон, след като налетя на треньора Хелмир Халгримсон.

Португалия няма да има проблеми с класирането, защото в последния кръг приема аутсайдера Армения, а Ирландия ще гони плейоф.

