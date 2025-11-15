Яник Синер натупа по навик абоната Алекс де Минор и пак е на финал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

13 от 13 и нов финал.

Това постигна Яник Синер за радост на пълните трибуни в "Иналпи арена" в Торино.

Шампионът от финалите на АТП ще играе за нова титла след 7:5, 6:2 срещу абоната Алекс де Минор. За представителя на Италия това е 13-а победа от толкова мачове срещу австралиеца.

На 24 години Синер вече е най-младият с три финала в този турнир след Лейтън Хюит (Авл) през 2004 г. и в серия от 30 поредни победи в зала. Съперник на бившия скиор от Южен Тирол в неделя ще бъде №1 в света Карлос Алкарас (Исп) или Феликс Оже-Алиасим (Кан).