България излиза срещу Турция пред 40 хил. души в Бурса, Ердоган няма да гледа мача (Съставите)

България гостува на Турция в 5-ия си мач от световните квалификации. Мачът е от 19 часа.

Преди двубоя селекцията ни няма точка и е на последно място в групата си с голова разлика 1:16. Домакините пък са на второ място с 9 точки и се нуждаят от победа, за да запазят шанс за първата позиция.

Селекционерът на България Александър Димитров преди мача разговаря с щаба си. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

На стадион "Матлъ" в Бурса, познат като "Крокодила" заради формата си, има около 40 хил. фена. Привържениците да домакините още час преди двубоя създават невероятно френетична обстановка по трибуните.

Очакваше се президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган да е в ложата, но от полицията заявиха пред "24 часа", че държавният им глава няма да присъства на мача.

Александър Димитров прави 5 промени спрямо предния мач, когато националите паднаха 0:4 от европейския шампион Испания.

На вратата е Димитър Митов, който заменя отказалия се от националния отбор Светослав Вуцов. В защита са Мартин Георгиев, Кристиян Димитров, Атанас Чернев и Християн Петров. Тук промяната е присъствието на бранителя на "Левски" Димитров.

В средата Александър Димитров залага на Илия Груев, Андриан Краев, който не бе титуляр преди месец, и Филип Кръстев. По крилата ще действат Георги Русев, Здравко Димитров, които заменят съответно Мартин Минчев и контузения Радослав Кирилов. На върха на атаката пък е капитана на тима Кирил Десподов.

40 хил. по трибуните освиркваха мощно нашите на 2 пъти - първо при излизането им на терена, за да видят каква е настилката, а след това и когато се появиха на загрявката.

Стартовите състави:

Турция: 23. Чакър, 2. Челик, 3. Демирал, 7. Актюркоглу, 8. Гюлер, 10. Чалханоолу, 11. Йълдъз, 14. Бардакчъ, 16. Юксек, 19. Айдън, 20., Кадоглу

България: Димитър Митов, Мартин Георгиев, Атанас Чернев, Кристиан Димитров, Християн Петров, Илия Груев, Андриан Краев, Филип Кръстев, Георги Русев, Здравко Димитров, Кирил Десподов

Преди месец Турция ни разгроми в София с 6:1,