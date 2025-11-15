ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уволненият от ЦСКА Душан Керкез си намери работа в Гърция

Душан Керкез Снимка: Startphoto.bg

Уволненият на 20 септември от ЦСКА босненски треньор Душан Керкез, който у нас бе начело и на пловдивския "Ботев", си намери работа в Гърция.

Той застава начело на "Атромитос", като договорът му е за година и половина.

„Искам да благодаря на клуба за възможността, която ми дава да работя за първи път в Гърция. Очаквам с нетърпение да започна работа и да доведа "Атромитос" до мястото, където заслужава да бъде, въз основа на работата, която върши, и хората, които работят за него", заяви Керкез, който бе заменен при "червените" от Христо Янев.

След 10-ия кръг "Атромитос" има 9 точки на 10-ото място в гръцкия елит, който е с 14 участници.

Керкез наследява Леонидас Воколос.

Душан Керкез

